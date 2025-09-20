  2. জাতীয়

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বিচ ক্লিনআপ ক্যাম্পেইন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৪ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতকে প্লাস্টিক বর্জ্যমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব করতে ব্যতিক্রমী ‘বিচ ক্লিনআপ ক্যাম্পেইন’ হয়েছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব পরিচ্ছন্নতা দিবস উপলক্ষে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ব্র্যাকের যৌথ আয়োজনে এই ‘বিচ ক্লিনআপ ক্যাম্পেইন হয়। পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল স্থানীয় মানুষ ও পর্যটকদের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।

সমুদ্র সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট থেকে কলাতলী পয়েন্ট পর্যন্ত এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তিন শতাধিক মানুষ। বিকেল ৩টা থেকে এই ক্যাম্পেইন শুরু হয়ে শেষ হয় বিকেল সাড়ে ৫টায়।

জাতিসংঘ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ব্র্যাকসহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মীরা এই ক্যাম্পেইনে অংশ নেন। স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণী, উন্নয়ন কর্মী ও পর্যটকসহ এতে তিন শতাধিক মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। তারা গ্লাভস ও বর্জ্য ব্যাগ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক বর্জ্য ও আবর্জনা পরিষ্কার করেন।

ক্যাম্পইনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সৈকত পরিষ্কার করা, সচেতনতামূলক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

এতে অতিথি ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জরুরি সহায়তা প্রকল্পের-প্রকল্প পরিচালক গোলাম মুকতাদির, কক্সবাজারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী আবুল মনজুর, ইউএনডিপির কক্সবাজার সাব অফিসের টেকসই পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট স্পেশালিস্ট দিপক কে. সি, ইউনিসেফ-এর ওয়াশ অফিসার সাজেদা বেগম, ইউএনএইচসিআর-এর ওয়াশ অ্যাসোসিয়েট আব্দুল মাজেদ, ব্র্যাকের মানবিক সংকট ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (এইসসিএমপি)-এর উপদেষ্টা সুব্রত কুমার চক্রবর্তীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

