৫৬ শতাংশ মানুষ এখনো পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন না

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৮ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় সংসদ ভবন/ফাইল ছবি

দেশের ৫৬ শতাংশ মানুষ এখনো পিআর (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন না। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে গবেষণা সংস্থা ‘ইনোভেশন’ পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর কারওয়ান বাজারে জরিপের ফলাফল উপস্থাপন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন।

ইনোভেশন প্রকাশিত জরিপের ফলাফলে উল্লেখ করা হয়, দেশের ৫৬ শতাংশ মানুষ এখনো পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন না। পিআর পদ্ধতি চান ২১ দশমিক ৮ শতাংশ এবং চান না ২২ দশমিক ২ শতাংশ।

এ জরিপে অংশ নেন ১০ হাজার ৪১৩ জন। উত্তরদাতার মধ্যে ৬৯ দশমিক ৯ শতাংশের মতে, অন্তর্বর্তী সরকারই নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানে প্রেস সচিব বলেন, পিআর নাকি বিদ্যমান পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে, সেই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলোকেই নিতে হবে।

নির্বাচনের জরিপ প্রসঙ্গে শফিকুল আলম বলেন, জরিপের পরিসংখ্যানই বলছে সরকারের ওপর জনগণের আস্থা আছে। জরিপে অংশ নেওয়া ৯৫ শতাংশ মানুষের ভোট দিতে চাওয়া মানে সামনের নির্বাচন হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। সবাই ভোট দিতে এলে নির্বাচন ভালো হতে বাধ্য বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

