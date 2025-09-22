সাগরে লঘুচাপ, ৩ ঘণ্টায় ঢাকায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি

সাগরে লঘুচাপ, ৩ ঘণ্টায় ঢাকায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি
মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয় রয়েছে। এ অবস্থায় রাজধানী ঢাকাসহ উপকূলীয় জেলাগুলোতে গতকাল থেকে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণ হচ্ছে। এদিকে সকালে সাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান।
সোমবার ( ২২ সেপ্টেম্বর) সকালে তিনি জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, এই লঘুচাপের প্রভাবে বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা নেই। তবে ২৪ তারিখ যে লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, সেটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। তবে এতে বৃষ্টি বাড়বে কিনা সেটা পরবর্তীতে জানা যাবে।
আরও পড়ুন
অঝোরে বৃষ্টি, ভোগান্তিতে কর্মজীবী মানুষ
আজকের আবহাওয়া: ৭ অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টির আভাস
হাফিজুর রহমান বলেন, ঢাকায় সোমবার ভোর ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত টানা ৩ ঘণ্টায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে রোববার দিবাগত রাত ১২ থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত ৩৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
এদিকে ভোর থেকে টানা কয়েক ঘণ্টার লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে ঢাকার রাস্তাঘাটে জ্বলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে।এতে করে কর্মজীবী মানুষসহ সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন।
আরএএস/কেএইচকে/জেআইএম