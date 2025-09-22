ইসির জনসংযোগ পরিচালক
প্রবাসী ভোটের নিবন্ধন ও প্রক্রিয়া অনুমোদনের পরই দ্রুত জানানো হবে
প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোট দিতে অ্যাপে নিবন্ধন ও ভোটের প্রক্রিয়া অনুমোদনের পরই দ্রুত গণমাধ্যমে জানানো হবে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনের মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানিয়েছেন ইসির নবনিযুক্ত জনসংযোগ পরিচালক রুহুল আমিন মল্লিক।
তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকারের জন্য ওসিভি (আউট অব কান্ট্রি ভোটিং) প্রজেক্ট হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন পেলেই ব্যাপক প্রচারের জন্য এ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গণমাধ্যমে তুলে ধরা হবে।
ইসির জনসংযোগ পরিচালক বলেন, ওই প্রকল্পের অধীনে আমরা কীভাবে ভোট দেব, প্রবাসী ভোটাররা কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন-তার একটা মোটামুটি ডিজাইন করা হয়েছে। এটা অনুমোদনের জন্য আমরা কমিশনে দিয়েছি। বিকেলের মধ্যে অনুমোদন পেয়ে যাবো আশা করছি।
রুহুল আমিন মল্লিক বলেন, প্রবাসীদের ভোটপদ্ধতি কেমন হবে, তারা কোন পদ্ধতিতে ভোট দেবেন। এ বিষয়টা ব্যাপকভাবে প্রচাররের দরকার হবে। প্রযুক্তি সম্পর্কে যত বেশি জনগণ ধারণা পাবেন, তত বেশি ক্লিয়ার হবেন। এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে যাতে প্রচার হয় সে প্রত্যাশা আমাদের। ইসির অনুমোদনের পর পলিসিটা জানিয়ে দেব আমরা।
মতবিনিময়কালে ইসির জনসংযোগ সহকারী পরিচালক আশাদুল হকও উপস্থিত ছিলেন।
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। এজন্য ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল দেবে এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন। এরই মধ্যে নির্বাচনী আইন সংস্কারের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়ার বিষয়টি যুক্ত করে সরকারের কাছে পাঠিয়েছে কমিশন। পোস্টাল ব্যালটের প্রচারও শুরু হয়েছে প্রবাসে।
গত রোববার মালয়েশিয়ায় প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, ব্যালট কোথায় যাচ্ছে, তা অনলাইনে ট্র্যাকও করতে পারবেন ভোটাররা।
নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ জানান, নিবন্ধন অ্যাপের নাম ‘পোস্টাল ভোট বিডি’। গুগল প্লে স্টোর কিংবা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করে অ্যাপটি চালু করতে হবে।
তিনি জানান, মূল চাবিকাঠি এনআইডি। যারা প্রবাসে রয়েছেন, তারা এনআইডি দিয়ে নিবন্ধন করবেন। অ্যাপটা এখনো চালু না হলেও কমিশন মোটামুটিভাবে নাম চূড়ান্ত করেছে।
নিবন্ধিত হওয়ার পর প্রবাসী ভোটার কোন ঠিকানায় ব্যালট পেপার পেতে চান, সে ঠিকানা দিতে হবে অ্যাপে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার বৃহস্পতিবার কানাডা থেকে দেশে ফেরার পর রোববার নির্বাচন ভবনে আসেন। সোমবার অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবের সঙ্গে।
এ বৈঠকে নতুন দল নিবন্ধন, ইসির সঙ্গে অংশীজনের সংলাপ সূচি, পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন, পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের পদ্ধতি, প্রক্রিয়া সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানান ইসি কর্মকর্তারা।
জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, সংলাপ এ মাসের শেষে শুরু হতে পারে। নতুন দল নিবন্ধন সেপ্টেম্বরে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। সবকিছু আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।
