  2. জাতীয়

যাত্রাবাড়ীতে গলায় ফাঁস দিয়ে গৃহবধূর ‘আত্মহত্যা’

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
যাত্রাবাড়ীতে গলায় ফাঁস দিয়ে গৃহবধূর ‘আত্মহত্যা’
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের ফটক/ ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে গলায় ফাঁস দিয়ে মোছা. মহুয়া আক্তার (২৬) নামের এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

গত রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কাজলা ব্রিজের ঢাল এলাকার বাসায় মহুয়া ফাঁস নেন। পরে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত আড়াইটার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত মহুয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার লালপুরের আলী আহমেদের মেয়ে। তিনি পরিবারের সঙ্গে কাজলা ব্রিজের ঢাল এলাকায় থাকতেন।

আরও পড়ুন

রাজধানীতে বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে দোকান কর্মচারী মৃত্যু
মাদক সেবনের কারণে মায়ের বকাঝকা, অভিমানে যুবকের আত্মহত্যা
গোলাপ শাহ মাজারের সামনের রাস্তায় পড়েছিল বৃদ্ধের মরদেহ

মহুয়ার বোন মোছা. শেফালী আক্তার জানান, পারিবারিক কলহের জেরে নিজ কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়ানা পেঁচিয়ে ফাঁস নেন মহুয়া। পরে পরিবারের লোকজন তা দেখতে পেয়ে দরজা ভেঙে তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

কাজী আল-আমিন/একিউএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।