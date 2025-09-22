টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিসের ৪ কর্মী জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে

টঙ্গীতে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিসের ৪ কর্মী জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে
গাজীপুরের টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিসের চার কর্মীকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়েছে। এদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
দগ্ধরা হলেন- মো. শামীম আহমেদ (৪২), মো. নুরুল হুদা (৪০), মো. জান্নাতুল নাঈম (৩৮) ও জয় হাসান (২৪ )।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গীর সাহারা সুপার মার্কেটের পাশে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পরে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে দগ্ধ অবস্থায় এই চারজনকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে কর্তব্যরত সহকারী রেজিস্ট্রার ডা. ফজলে রাব্বি জানান, যে চারজনকে আনা হয়েছে তাদের মধ্যে জান্নাতুল নাঈমের শরীরের ৪২ শতাংশ, মো. শামীমের ১০০ শতাংশ, মো. নুরুল হুদা ১০০ শতাংশ ও মো. জয় হাসানের ৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছ। এর মধ্যে জয় হাসানকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। বাকি তিনজনের অবস্থা গুরুতর, তাদের ভর্তি করা হয়েছে।
