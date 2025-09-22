টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যসহ দগ্ধ ৮

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে আগুন, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যসহ দগ্ধ ৮
টঙ্গীতে কেমিক্যাল গোডাউনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ সদস্য ও তিন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে টঙ্গীর সাহারা সুপার মার্কেটের পাশে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। সন্ধ্যা ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মোহাম্মদ শাহিন আলম জানান, আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচজন সদস্য ও তিনজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধ ছয়জনকে প্রথমে টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাদের জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে স্থানান্তর করা হয়।
তিনি আরও জানান, আগুন কীভাবে লেগেছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্ত শেষ হলে প্রকৃত কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গোডাউনের ভেতরে থাকা দাহ্য কেমিক্যাল থেকেই এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
আমিনুল ইসলাম/এসআর/এমএস