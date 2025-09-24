  2. জাতীয়

বিমানবন্দরে ৭ হাজার পিস ইয়াবাসহ মা-মেয়ে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিমানবন্দরে ইয়াবাসহ মা-মেয়েকে গ্রেফতার করে পুলিশ, ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সাড়ে ৭ হাজার পিস ইয়াবাসহ বিমানযাত্রী মা ও মেয়েকে গ্রেফতার করেছে এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে আটক করা হয়। পরে সন্ধ্যায় বিমানবন্দর থানায় তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়।

তারা হলেন, রোজিনা বেগম (৪০) এবং তার মেয়ে ফাহমিদা ইয়াসমিন (২০)।

এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন জানায়, বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের অভ্যন্তরীণ ইউএস বাংলা ফ্লাইটে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ইয়াবা পরিবহনকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দুপুর দেড়টায় রোজিনা (৪০) ও ফাহমিদা ইয়াসমিনকে (২০) অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল থেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এএপি অফিসে নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান- বিশেষ কায়দায় তাদের সঙ্গে থাকা দুইটি ট্রলি ব্যাগের হাতলের স্টিলের ভেতরে ও নিজেদের শরীরে ইয়াবা পরিবহন করছেন। পরবর্তীতে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দুটি ট্রলি ব্যাগ তল্লাশি করে ৫ হাজার ৮০০ পিস ইয়াবা ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এরপর নারী পুলিশ সদস্যরা তাদের শরীর তল্লাশি করলে আরও ১ হাজার ৭৮০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এয়ারপোর্ট (১৩) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অপারেশনাল কমান্ডার পুলিশ সুপার মোজাম্মেল হক জানান, বিমানযাত্রী হিসেবে মাদক চোরাচালানের তৎপরতা সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সব অপরাধ কার্যক্রম রোধে বরাবরের মতোই তৎপর আছি।

