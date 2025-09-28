দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল আবাসন চান প্রধান উপদেষ্টা

দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে জলবায়ু সহনশীল আবাসন চান প্রধান উপদেষ্টা
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই ও স্বল্পমূল্যের আবাসন গড়ে তুলতে জাতিসংঘের হ্যাবিট্যাট সংস্থাকে (ইউএন হ্যাবিটেট) বাংলাদেশে তাদের উপস্থিতি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ফাঁকে জাতিসংঘ হ্যাবিট্যাটের আন্ডার-সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাহী পরিচালক আনাক্লাউদিয়া রোসবাখের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এ আহ্বান জানান।
বৈঠকে দ্রুত নগরায়ণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক আবাসন সমাধান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায়গুলোর টেকসই বাসস্থানের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।
ড. ইউনূস জাতিসংঘ হ্যাবিট্যাটকে নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোর জন্য প্রেক্ষাপটভিত্তিক, বহুমুখী আবাসন মডেল তৈরির পরামর্শ দেন।
তিনি বলেন, প্রতি বছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে হাজার হাজার বাড়িঘর ধ্বংস হয়। এসব মানুষের জন্য জরুরি ভিত্তিতে টেকসই ও স্বল্পমূল্যের বাসস্থানের সমাধান প্রয়োজন। তিনি নতুন ধরনের নকশা প্রস্তাব করেন, যেন ঘরের ছাদ নৌকার মতো ব্যবহার করা যায়।
‘ছাদের নকশা এমনভাবে করুন যেন বন্যার সময় সেটি নৌকায় পরিণত হয়’-বলেন তিনি।
শহরাঞ্চলের বস্তি, ফাভেলা ও অনানুষ্ঠানিক বসতিতে আবাসন, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমন্বিত সমাধান বের করার জন্যও তিনি সংস্থাটির প্রতি আহ্বান জানান। নারীবান্ধব আবাসন নকশার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, আমাদের নকশা এমন হতে হবে যেন নারীদের জীবন আরও সহজ হয়।
বৈঠকে বাংলাদেশের এক দশমিক এক মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য টেকসই বাসস্থানের জরুরি প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা হয়। নিউইয়র্কে আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠেয় রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে জাতিসংঘ হ্যাবিট্যাটকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান তিনি।
এছাড়া জাতিসংঘ হ্যাবিট্যাটের ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরামের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল ও স্বল্পমূল্যের আবাসনবিষয়ক একটি বৈশ্বিক নকশা প্রতিযোগিতা প্রতিবছর আয়োজন করা যেতে পারে বলে প্রস্তাব করেন ড. ইউনূস। প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানান আনাক্লাউদিয়া রোসবাখ।
তিনি বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের জন্য শিল্প এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানের আমন্ত্রণের প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেন এবং নিউইয়র্কের রোহিঙ্গা সম্মেলনে অংশ নেওয়ার আগ্রহ জানান।
রোসবাখ বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের অগ্রভাগে থাকা দেশ হিসেবে বাংলাদেশে জাতিসংঘ হ্যাবিট্যাটের কার্যক্রম আরও জোরদার করা জরুরি।
তিনি বাংলাদেশকে আগামী ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিতব্য ‘জিরো ওয়েস্ট ফোরাম’ ও আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠেয় পরবর্তী জাতিসংঘ হ্যাবিট্যাট ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরামে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।
বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও আলোচনায় গুরুত্ব পায়। জাতিসংঘ মহাসচিবের জিরো ওয়েস্ট অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে ড. ইউনূস নগর ও বস্তি উভয় জায়গায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় টেকসই প্রযুক্তির ওপর জোর দেন।
রোসবাখ ধাপে ধাপে আবাসন উন্নয়ন, উন্নত নগর পরিকল্পনা এবং আবাসন উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণের সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দেন।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এবং এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ।
