  2. জাতীয়

র‍্যাবের হাতে গ্রেফতার দুই

পুলিশের অস্ত্রের নম্বর মুছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৯ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পুলিশের অস্ত্রের নম্বর মুছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা

রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকা থেকে পুলিশের বেশ কয়েকটি অস্ত্র, গোলাবারুদ ও ওয়াকিটকি উদ্ধার ও দুজনকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। গ্রেফতাররা হলেন- মো. রবিউল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম শান্ত। তারা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পরিকল্পনা করছিলেন বলে জানায় র‌্যাব।

র‍্যাব আরও জানায়, উদ্ধার হওয়া এসব অস্ত্র পুলিশের। গ্রেফতাররা অস্ত্র থেকে পুলিশের নম্বর মুছে ফেলেছেন। অস্ত্র ফরেনসিক করে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর কারওয়ান বাজারের র‌্যাব মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে র‌্যাব মহাপরিচালক অতিরিক্ত আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাজারীবাগ থানাধীন বারৈইখালী বাজার এলাকার একটি বাড়িতে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পরিকল্পনা করছে বলে জানা যায়। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়।

তাদের দেখানো মতে বাড়ির পঞ্চম তলার উত্তর পাশের ফ্ল্যাটের একটি কক্ষের তোশকের নিচ থেকে ১টি শর্টগান, ২টি এয়ারগান, ২টি বিদেশি পিস্তল, ৪টি পিস্তল ম্যাগাজিন, ২০টি খালি খোসা, ১৮০টি ইয়ারবল, ২৫০টি ইয়ার প্লেট, ১টি ক্লিনিং কিটসহ ব্যাগ, ২টি ওয়াকিটকি সেট, ১টি চাপাতি, ১টি সামুরাই ও ২টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতাররা স্বীকার করেছে জানিয়ে র‍্যাব ডিজি বলেন, তারা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পরিকল্পনা করছিলেন। তারা যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কাজী সরোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে মোহাম্মদপুর, আদাবর ও হাজারীবাগ এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। গ্রেফতার রবিউল ইসলামের বিরুদ্ধে খুলনা সদর ও রাজধানীর কাফরুল থানায় দুটি মাদক মামলা রয়েছে।

পুলিশের অস্ত্রের নম্বর মুছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা

উদ্ধার হওয়া অস্ত্র পুলিশের উল্লেখ করে র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, অস্ত্র থেকে পুলিশের নম্বর মুছে ফেলেছেন তারা। অস্ত্র ফরেনসিক করে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে র‌্যাবের অন্যান্য সাফল্যের কথা উল্লেখ করে অতিরিক্ত আইজিপি এ কে এম শহিদুর রহমান বলেন, ৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার উত্তরা থেকে আন্তর্জাতিক মানবপাচার চক্রের ৫ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। ৪ সেপ্টেম্বর রাজশাহীর গোদাগাড়ী থেকে অপহৃত সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী উদ্ধার, বাবা-ছেলেসহ আসামি গ্রেফতার করা হয়।

৩ সেপ্টেম্বর বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে চাঞ্চল্যকর সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার। ২ সেপ্টেম্বর সন্দ্বীপ থানার হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আশরাফকে ১০ বছর পর গ্রেফতার। কক্সবাজারের টেকনাফে র‌্যাব ও বিজিবির যৌথ অভিযানে ৫ লাখ ১০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার।

র‌্যাব মহাপরিচালক আরও জানান, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে প্রায় ১৩ হাজার ১০০ জনকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সারাদেশে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে র‌্যাব। এসময় তিনি বলেন, পূজা মণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সারাদেশে ২৮১টি টহল দল নিয়োজিত রয়েছে। র‌্যাব কর্মকর্তারা সরেজমিনে পূজা মণ্ডপগুলো পরিদর্শন করেছেন। যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় র‌্যাব সর্বদা প্রস্তুত।

র‍্যাব মহাপরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ভবিষ্যতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে র‌্যাব আরও দৃঢ়ভাবে কাজ করবে।

টিটি/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।