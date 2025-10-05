  2. জাতীয়

মাদরাসা থেকে পালাতে গিয়ে ৫ তলায় আটকা শিশু, ৯৯৯-এ উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
মাদরাসা ভবনের পঞ্চম তলার বাইরে আটকা পড়া শিশুকে ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে উদ্ধার//ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে মাদরাসা থেকে পালাতে গিয়ে পঞ্চম তলায় আটকা পড়েছে এক শিশু। পরে জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে আট বছরের শিশুটি উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

রোববার (৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার আলীগঞ্জ এলাকার আল ইহসান মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে।

৯৯৯ কার্যক্রমের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার জানান, আল ইহসান মাদরাসার হিফজ বিভাগের ওই ছাত্র পালানোর চেষ্টা করে। সে পঞ্চম তলার রান্নাঘরের ভেন্টিলেটর দিয়ে নিচে নামতে গিয়ে ভবনের বাইরে এসির ক্যারিয়ারে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আটকে যায়।

এ সময় স্থানীয় এক বাসিন্দা বিষয়টি দেখে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে সাহায্য চান। কনস্টেবল শারমিন কলটি গ্রহণ করে তাৎক্ষণিকভাবে হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনকে অবহিত করেন। পরে ফায়ার ফাইটার মো. হানজালালের সমন্বয়ে হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে। তারা নিরাপদে শিশুটিকে উদ্ধার করে অভিভাবকের কাছে হস্তান্তর করেন।

আনোয়ার বলেন, সময়মতো ৯৯৯ নম্বরে ফোন করার মতো নাগরিকের সচেতনতা এবং ফায়ার সার্ভিসের দ্রুত সাড়া দেওয়ার ফলে বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

