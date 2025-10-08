গুলশানে দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো রিকশাচালকের

গুলশানে দ্রুতগতির বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো রিকশাচালকের
রাজধানীর গুলশানে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মো. দেলোয়ার হোসেন (৪৫) নামে ব্যাটারিচালিত এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সোয়া ৩টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত দেলোয়ারের চাচা জানান, দেলোয়ার হোসেন মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তার ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে গুলশান আজাদ মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেসময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তার রিকশায় ধাক্কা দেয়। এতে তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হয়। দিবাগত রাত সোয়া ৩টার দিকে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা থানার আন্ধা এলাকায়। দেলোয়ার হোসেন ওই এলাকার মো. তারা মিয়ার সন্তান। বর্তমানে মহাখালীর কড়াইল বস্তি এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। তার তিনটি ছেলেমেয়ে রয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারে কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ইএ/এমএস