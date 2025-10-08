পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সাবের হোসেনের বাসায় রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক ‘ব্যক্তির বাসায় বৈঠক’
আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী ও প্রভাবশালী রাজনীতিক সাবের হোসেন চৌধুরীর ঢাকার বাসায় তিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠককে ‘ব্যক্তির বাসায় বৈঠক’ হিসেবে দেখা উচিত বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
এ বিষয়ে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘তারা (রাষ্ট্রদূতরা) একজন ব্যক্তির বাসায় গিয়েছেন। যদি তিনি (সাবের হোসেন) অপরাধী হতেন, তাহলে তাকে অবশ্যই হেফাজতে রাখা হতো। এমন কিছু হয়নি।’
তিনি বলেন, ‘রাষ্ট্রদূতরা যে কারও বাসায় যেতে পারেন। সেখানে তারা কী নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রদূতরা গিয়েছেন—এটি নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই।’
৮১তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের সঙ্গে মুখোমুখি হবে না।
বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রির মন্তব্য প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকারই আসবে, তাদের সঙ্গে ভারত কাজ করবে—এ বক্তব্যকে আমরা বিষয় হিসেবে দেখি না। এটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।’
