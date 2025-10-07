সালাহউদ্দিন আহমদ
একটি ‘বিশ্বমোড়ল’ ও দুটি ‘আঞ্চলিক শক্তি’ প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে
একটি ‘বিশ্বমোড়ল’ ও দুটি ‘আঞ্চলিক শক্তি’ বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
তিনি বলেন, তিনটি শক্তি আমাদের এখানে (বাংলাদেশে) প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এর মধ্যে দুটি আঞ্চলিক শক্তি, তারা পরাশক্তিও বটে এবং একটি বিশ্বমোড়ল। সবাই এখানে একটা হেজিমোনি (আধিপত্য) সৃষ্টির চেষ্টা করছে। প্রত্যেকের ইন্টারেস্ট (স্বার্থ) আলাদা আলাদা। কিন্তু এই তিন শক্তির দ্বারাই আমাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ‘মতপ্রকাশ থেকে মৃত্যু: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্যাসিবাদের বিস্তার ও প্রতিরোধ’ শীর্ষক এ সভার আয়োজন করে।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের পার্শ্ববর্তী যেসব বৃহৎ শক্তি থাকে তারা প্রভাব বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা করে। দুর্বল প্রতিবেশীর ওপর সেই রোগে (প্রভাব বিস্তারের) তারা আক্রান্ত থাকে। তারা প্রতিবেশী দুর্বল দেশগুলোতে তাদের মন-মানসিকতার শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় রাখতে চায়। ক্রমান্বয়ে তারা শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, সংস্কৃতিকে দূষিত করে, সংস্কৃতিকে নিজেদের মতো করে বানিয়ে নেয়।
তিনি বলেন, আমরা যদি ১৯৭১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক ইতিহাস নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে ভিনদেশি আধিপত্যবাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে পারবো। একই সঙ্গে শেখ হাসিনার ক্রমাবনতির ইতিহাসও বিশ্লেষণ করতে পারবো।
বিএনপির এ নেতা আরও বলেন, শহীদ আবরার ফাহাদ দেশের জন্য, দেশের স্বার্থের জন্য এবং এদেশের মানুষের জন্য জীবন দিয়েছে। দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের পক্ষে আমাদের সবাইকে একইভাবে বক্তব্যে ও সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বোচ্চার হতে হবে। আমাদের নীতি—‘সবার আগে বাংলাদেশ’।
‘সবার আগে বাংলাদেশ’ নীতি আমরা এ কারণে ঘোষণা করেছি, কারণ এ তিনটি শব্দের মধ্যে সারাদেশ নিহিত থাকবে। বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ নিহিত থাকবে। এ তিন শব্দের মধ্যে নিহিত আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। পররাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক চুক্তি কিংবা রাজনীতির যেকোনো সিদ্ধান্তে এ নীতিই হবে আমাদের মাপকাঠি’- যোগ করেন সালাহউদ্দিন আহমদ।
