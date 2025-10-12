  2. জাতীয়

পটুয়াখালীর ছাত্রলীগ নেতা মিরাজ ঢাকায় গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫
গ্রেফতার মিরাজ খান

নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের পটুয়াখালী জেলার নেতা মো. মিরাজ খানকে (২৮) গ্রেফতার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।

রোববার (১২ অক্টোবর) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গতকাল শনিবার (১১ অক্টোবর) রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর কেরানীগঞ্জ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সিটিটিসির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, শনিবার রাতে সিটি-আরঅ্যান্ডডি বিভাগের একটি চৌকস দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কেরানীগঞ্জ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে পটুয়াখালী সদর উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা ও আউলিয়াপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মিরাজ খানকে গ্রেফতার করে।

তিনি বলেন, গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মতিঝিলে ইনকিলাব ভবনের সামনের রাস্তায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের একটি মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে মিরাজ খান অংশ নেন এবং মিছিলের ভিডিও রিল আকারে নিজের ফেসবুক আইডিতে প্রচার করেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি ফার্মগেট এলাকায় ঢাকা মহানগরীতে অস্থিতিশীলতা ও নাশকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক জনসমাগম ঘটিয়ে মিছিলের প্রস্তুতি নেন। এরপর গত ১০ অক্টোবর ধানমন্ডি, ২৭ এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের একটি মিছিলে তিনি পুনরায় অংশ নেন এবং সেই মিছিলের ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে প্রকাশ করেন।

ডিএমপির এ কর্মকর্তা জানান, মিরাজ খান আওয়ামী লীগের বিভিন্ন মিছিলে লোক সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংগঠক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। তার বিরুদ্ধে ডিএমপির তেজগাঁও থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

