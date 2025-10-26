তফসিলের আগে সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইসির বৈঠক ৩০ অক্টোবর
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন (ইসি) আগামী ৩০ অক্টোবর সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবে।
ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করা হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল। মাঝখানে বাকি মাত্র এক মাস। তার আগেই সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছে ইসি।
ইসির এক চিঠিতে জানানো হয়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই মতবিনিময় ও প্রস্তুতি সভা আগামী ৩০ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) বিকেল ৩টায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এই সভার উদ্দেশ্য।
সভায় সভাপতিত্ব করবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। অন্য নির্বাচন কমিশনাররা এতে উপস্থিত থাকবেন।
ইসির চিঠি অনুযায়ী, অন্তত ৩১ জন জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তাকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন—মন্ত্রিপরিষদ সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং পররাষ্ট্র সচিব।
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের (সমন্বয় ও সংস্কার) সচিব, অর্থ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবারকল্যাণ বিভাগ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের সচিবদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
এছাড়াও বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবদেরও সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিবও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।
তদুপরি, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ও সংস্থার প্রধানকেও সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—এর মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, ডাক অধিদপ্তর ও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান; স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এবং কারা মহাপরিদর্শক (আইজি প্রিজনস)।
পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে অনুরোধ করা হয়েছে যেন তিনি ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর নির্বাহী পরিচালক বা উপযুক্ত কোনো কর্মকর্তাকে সভায় পাঠান।
এর আগে ২০ অক্টোবর ইসি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা করেছে, যেন আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করা যায়।
এছাড়া চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শেষদিকে কমিশন নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ শুরু করে। এর অংশ হিসেবে ২৮ সেপ্টেম্বর নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয় এবং একই দিন শিক্ষকদের সঙ্গেও আলোচনা করে ইসি।
৬ অক্টোবর কমিশন বিভিন্ন গণমাধ্যমের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে দুটি পৃথক সংলাপ আয়োজন করে।
নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গেও আরও সংলাপ আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছে।
