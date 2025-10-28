মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১৬
রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানাধীন বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
গ্রেফতাররা হলেন- জসিম (২২), আরমান (২৫), ছোট্টো (২৪), আজগর (২৮), মিঠু (২৮), রিসাতুল হক প্রান্তিক (৩১), রিয়াদ (২১), পাভেল (১৯), পলাশ (২৫), অমিত (২০), সুমন (২৫), আদর (১৯), রুবেল (২৭), রাসেল (২৮), রাসেল (২৭) ও মানিক (২৪)।
তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার (২৭ অক্টোবর) দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মোহাম্মদপুর থানা এলাকার অপরাধপ্রবণ বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারদের মধ্যে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধীরা রয়েছে বলেও জানান তিনি।
গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান এ কর্মকর্তা।
কেআর/এমকেআর/এমএস