জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের চূড়ান্ত অনুমোদন
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অধ্যাদেশের চূড়ান্ত অনুমোদন হয়।
এদিন বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, আপনারা জানেন আমাদের একটা মানবাধিকার কমিশন ছিল। এটা দন্তহীন একটা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে সিরিয়াস কিছু প্রবলেম ছিল। এখানে মানবাধিকার কমিশনে নিয়োগের যে পদ্ধতি সেটার মধ্যেও ত্রুটি ছিল।
আরও পড়ুন
২৭০ দিন আলোচনার পর রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্য হতাশাজনক
গণভোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান উপদেষ্টা
তিনি বলেন, কমিশনের যে এখতিয়ার সেখানে মারাত্মক ঘাটতি ছিল। এছাড়া ওখানে এমন সব লোকদের বসানো হয়েছিল যারা তাদের আইনগত যে ক্ষমতা সেটাও প্রয়োগ করতে পারেননি বা করেননি।
আইন উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা এটাকে অনেক বেশি স্ট্রং করার চেষ্টা করেছি। মানবাধিকার কমিশন আছে। এটা যেন সত্যিকারে এখতিয়ার সম্পন্ন, ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হয় এবং এটা যেন মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে ভূমিকা রাখতে পারে সেরকমভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি।
এমইউ/এসএম/এএমএ/জিকেএস