হুক্কা প্রতীকসহ নিবন্ধন পুনর্বহাল জাগপার, ইসির প্রজ্ঞাপন
আদলতের আদেশে ‘হুক্কা’ প্রতীসহ জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টিকে (জাগপা) নিবন্ধন ফিরে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
রোববার (২ নভেম্বর) ইসি সচিব সচিব আখতার আহমেদ স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টিকে নিবন্ধন দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।
শর্ত প্রতিপালন না করায় ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নির্বাচন কমিশন জাগপার নিবন্ধন বাতিল করে গেজেট প্রকাশ করে।
নিবন্ধন বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ওই বছরই হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন দলটির সভাপতি তাসমিয়া প্রধান। চলতি বছর মার্চে দলটিকে নিবন্ধন দেওয়ার আদেশ দেন আদালত।
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি শফিউল আলম প্রধান মারা যান ২০১৭ সালের ২১ মে। এরপর ২০১৮ সালের ২২ অক্টোবর মারা যান দলটির সভানেত্রী রেহানা প্রধান। পরে তাদের মেয়ে তাসমিয়া প্রধান ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব নেন।
রোববার ইসির জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আরপিও অনুযায়ী জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি নামীয় দলকে ২০০৮ সালের ২০ নভেম্বর ইসি (নিবন্ধন নম্বর-০৩৬, প্রতীক ‘হুক্কা’) নিবন্ধ দেয়। পরে ২০১৪ সালের ২৪ জুলাই দলটির নাম সংশোধন করে ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা’ নামে সংশোধিত সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
ইসি ২০২১ সালের ২৮ জানুয়ারি এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দলটির নিবন্ধন বাতিল করে। পরে বিষয়টি নিয়ে দায়ের করা হয় রিট পিটিশন (নং-৭৭৭৬/২০২১)। হাইকোর্ট বিভাগ ২০২৫ সালের ১৯ মার্চ দেওয়া রায়ে ইসির ২০২১ সালের প্রজ্ঞাপনটি সেটা অ্যাসাইড ঘোষণা করে।
হাইকোর্টের ওই রায়ের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ২০২১ সালের নিবন্ধন বাতিলের প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করেছে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা’র নিবন্ধন ‘হুক্কা’ দলীয় প্রতীকসহ পুনর্বহাল করেছে।
ইসিতে ৫৭টি দল নিবন্ধন পেলেও এখনো তিনটি দলের নিবন্ধন বাতিল (ফ্রিডম পার্টি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন ও পিডিপি) ও একটির (আওয়ামী লীগ) স্থগিত রয়েছে। সবশেষ নিবন্ধন পেয়েছে বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি-বিআরপি।
নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ২০০৮ সালে নিবন্ধনের নিয়ম চালু হয়। দেশে এখন পর্যন্ত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫৭টি হলেও নিবন্ধন বাতিল ও স্থগিত রয়েছে আওয়ামী লীগসহ চারটি দলের।
এদিকে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নতুন দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান। ২২টি দলের সরেজমিন তদন্ত শেষে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।
একডজন দলের বিষয়ে পুনঃতদন্ত চলছে। সব শর্ত পূরণ করলে নিবন্ধনযোগ্য দলের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
