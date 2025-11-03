  2. জাতীয়

সাবেক মুখ্যসচিব কামাল সিদ্দিকী আর নেই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৬ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক মুখ্যসচিব কামাল সিদ্দিকী আর নেই

সাবেক মুখ্যসচিব ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী মারা গেছেন। সোমবার (৩ নভেম্বর) ভোরে গুলশানে নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সোমবার সকালে এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে এই কথা জানানো হয়েছে।

সোমবার আসর নামাজের পর গুলশান আজাদ মসজিদে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হবে।

কামাল সিদ্দিকী ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।

আরএমএম/এমআরএম/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।