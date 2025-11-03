  2. জাতীয়

মগবাজারে রেললাইন মেরামতের কাজ চলায় যান চলাচল বিঘ্ন

প্রকাশিত: ১১:৩০ এএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মগবাজার রেল ক্রসিংয়ে রেললাইনের ফিস প্লেট মেরামতের কাজ চলমান। এতে সংলগ্ন সড়কে যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। নগরবাসীকে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে ঢাকা মহানগর (ডিএমপি) পুলিশ।

সোমবার (৩ নভেম্বর) সকাল থেকে রেললাইনের ফিস প্লেট মেরামতের কাজ চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, মগবাজার রেল ক্রসিংয়ে রেললাইনের ফিস প্লেট মেরামতের কাজ চলমান। এতে সংলগ্ন সড়কে যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। নগরবাসীকে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

