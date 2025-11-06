  2. জাতীয়

শুক্রবার গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

পাইপলাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে ২২ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।

এতে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে শনিবার সকাল ৭টা পর্যন্ত কড্ডা, কোনাবাড়ি, জরুন, সুরাবাড়ি, কাশিমপুর, মৌচাক, সফিপুর, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর, নবীনগর, সাভার ক্যান্টনমেন্ট, আশুলিয়া, জিরাবো ও তৎসংলগ্ন এলাকার সব গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।

তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে।

