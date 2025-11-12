  2. জাতীয়

এনআইডি জালিয়াতি, নির্বাচন কর্মকর্তাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

প্রকাশিত: ০১:০৭ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
জাল জন্মনিবন্ধন ও ভুয়া তথ্য ব্যবহার করে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) তৈরির অভিযোগে ফেনী জেলার অতিরিক্ত নির্বাচন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আশরাফুল আলমসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বুধবার (১২ নভেম্বর) দুদকের চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এ মামলাটি করেন দুদকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের (সংযুক্তি) সহকারী পরিচালক অংটি চৌধুরী।

অন্য দুই আসামি হলেন কক্সবাজারের বাসিন্দা আবদুল জলিল (৫০) এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক জন্মনিবন্ধন সহকারী পিন্টু কুমার দে।

মামলার তথ্য নিশ্চিত করে দুদক চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর উপপরিচালক সুবেল আহমেদ বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের যোগসাজশে জালিয়াতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নথি তৈরি করেছেন। প্রাথমিক তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে। তদন্ত চলমান, আরও কারও সংশ্লিষ্টতা পেলে সেটিও খতিয়ে দেখা হবে।

দুদকের এজাহার সূত্রে জানা গেছে, আবদুল জলিলের জন্ম, নাগরিকত্ব অথবা তার বাবা-মায়ের পরিচয় সংক্রান্ত কোনো সরকারি নথি পাওয়া যায়নি। নাগরিকত্বের বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ২০১১ সালের ২২ জুলাই তিনি জাল জন্মনিবন্ধন প্রস্তুত করেন। ২০১৭ সালের মে মাসে একই সনদ ভুয়া স্বাক্ষর ব্যবহার করে পুনরায় নবায়ন করা হয়।

এ নথি প্রস্তুত ও অনুমোদনে তৎকালীন বন্দর থানার নির্বাচন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আশরাফুল আলম এবং জন্মনিবন্ধন সহকারী পিন্টু কুমার দে তাকে সহায়তা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করে দুদক।

পরে ওই জাল জন্মনিবন্ধনের তথ্য ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে মিথ্যা পরিচয় ও ভুয়া ঠিকানা দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করা হয়। এনআইডি আবেদন ফরমে তার বাবা-মা ও স্ত্রীর পরিচয়ের ঘর ফাঁকা ছিল। তিনি যে ঠিকানাগুলো স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সেসব ঠিকানায় তার বসবাসের কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে দুদক।

দুদকের ফরেনসিক পরীক্ষায় জন্মনিবন্ধন সনদে থাকা সই এবং নিবন্ধকের স্বাক্ষর জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে।

