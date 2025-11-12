গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার ইস্যুতে ঢাকায় সুইডেনের দূত

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার ইস্যুতে ঢাকায় সুইডেনের দূত
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে ঢাকায় এসেছেন সুইডেনের মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও আইনের শাসনবিষয়ক দূত ইরিনা শুলজিন-ন্যোনি।
তিনদিনের সফরে বুধবার (১২ নভেম্বর) ঢাকায় পৌঁছান তিনি। সফরকালে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আগামী ১৪ নভেম্বর ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে।
ঢাকার সুইডিশ দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, রাষ্ট্রদূত শুলজিন-ন্যোনির দায়িত্বের অংশ হিসেবে তিনি লিঙ্গসমতা, গণতন্ত্র ও জবাবদিহি—এ তিনটি বিষয়ে সুইডেনের পররাষ্ট্রনীতির অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে কাজ করছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষায় সুইডেন উন্নয়ন সহযোগিতা, রাজনৈতিক সংলাপ ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ, শিক্ষা, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ।
সফরটি বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) সঙ্গে সুইডেনের অংশীদারত্বকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশের প্রথম ওএইচসিএইআর মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে এ সহযোগিতা আরও জোরদার হয়েছে।
সুইডেনের নমনীয় অর্থায়নে ওএইচসিএইচআর জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ও নাগরিক পরিসর সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এর আওতায় গুমের ঘটনা অনুসন্ধান কমিশন প্রায় দুই লাখ মামলার তথ্য নথিভুক্ত করেছে।
এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে সুইডেন এবং ওএইচসিএইচআর একসঙ্গে ন্যায়বিচার, লিঙ্গ সমতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। যার অংশ হিসেবে তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইন সংস্কার এবং তরুণ ও উদীয়মান নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নে সহায়তা দিচ্ছে।
