৩০ বছরের কনসেশন চুক্তি সই করছে চট্টগ্রাম বন্দর ও এপিএম টার্মিনালস
লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল (এলসিটি) পিপিপি প্রকল্পে ৩০ বছরের কনসেশন চুক্তি সই করতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও এপিএম টার্মিনালস।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (মিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান ও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটির (পিপিপিএ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আশিক চৌধুরী এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের বন্দর খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (সিপিএ)। প্রতিষ্ঠানটি ডেনমার্কভিত্তিক মায়ের্সক গ্রুপের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এপিএম টার্মিনালস বি.ভি.এর সঙ্গে একটি ৩০ বছরের কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরের পথে রয়েছে। যার ফলে তারা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কাঠামোর আওতায় লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল (এলসিটি) প্রস্তুত ও পরিচালনা করবে।
তিনি আরও বলেন, এপিএম টার্মিনালস এ প্রকল্পে ডিজাইন, ফাইন্যান্স, বিল্ড ও অপারেট করবে। তবে বন্দরটির মালিকানা থাকবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে। এর ফলে সরকারের মূলধনী ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।
আশিক চৌধুরী আরও বলেন, এপিএম টার্মিনালস বি.ভি. সম্পূর্ণরূপে মায়ের্সক গ্রুপের মালিকানাধীন। যার সদরদপ্তর ইউরোপের অন্যতম শীর্ষ দেশ ডেনমার্কে। যে দেশটি বিশ্বে দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে এক নম্বরে অবস্থান করছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যনুসারে (২০২৪) প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ৩৩টি দেশে ৬০টির বেশি টার্মিনাল পরিচালনা করছে এবং বিশ্বের শীর্ষ ২০টি বন্দর-এর মধ্যে ১০টি বন্দরের অপারেটর করে আসছে।
তিনি বলেন, শুধু ইউরোপ নয়, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন- চীন, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়ায়ও তাদের বন্দর পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রকল্প বাংলাদেশে বিশ্বমানের প্রযুক্তি, দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিয়ে আসবে।
