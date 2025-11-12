মহাপরিচালক
দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পরিপূরক শক্তি আনসার ও ভিডিপি
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেছেন, দেশের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পরিপূরক শক্তি আনসার ও ভিডিপির সদস্য।
বুধবার (১২ নভেম্বর) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আনসার ক্যাম্পে এক গুরুত্বপূর্ণ দরবার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
আনসারবাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ববোধ, পেশাগত শৃঙ্খলা, সমস্যা ও কল্যাণমূলক অগ্রগতি বিষয়ে আয়োজিত এই দরবারে ঢাকা মহানগর আনসারের চারটি অঞ্চলের অধীনে কর্মরত প্রায় ২ হাজার ৪০০ জন পিসি, এপিসি, অঙ্গীভূত পুরুষ ও মহিলা আনসার সদস্য অংশগ্রহণ করেন।
আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান। এই ঐতিহ্যবাহী বাহিনীর সদস্য হিসেবে ন্যায়, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনই একজন আনসার সদস্যের সর্বোচ্চ গৌরব।
তিনি বাহিনীর বিভিন্ন শাখাকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আনসার ব্যাটালিয়ন, অঙ্গীভূত আনসার, সাধারণ আনসার ও ভিডিপি/টিডিপি সদস্যরা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও জনকল্যাণে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।
মহাপরিচালক আরও জানান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে আনসার সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখছে। প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানের বৈধতা যাচাইয়ের পাশাপাশি দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের শতভাগ দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
তিনি বলেন, প্রশাসনিক সংস্কার, স্বচ্ছতা ও অনুকূল কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে বাহিনী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি কার্যকর করা হয়েছে। পাশাপাশি সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
দরবার অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপমহাপরিচালক (অপারেশন্স) মো. সাইফুল্লাহ রাসেল, পরিচালক (ঢাকা মহানগর আনসার) মো. আসাদুজ্জামান গনী, ঢাকাস্থ জোন কমান্ডারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষক।
টিটি/এমএসএম