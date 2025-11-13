  2. জাতীয়

রাজধানীতে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীতে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে চোর সন্দেহে এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বুধবার (১২ নভেম্বর) রাতে বাইতুল রহমত নুরানী মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোরের নাম মো. বাপ্পি (১৭)। পুলিশ রাতেই তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

বাপ্পি বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার নলবুনিয়া গ্রামের মো. শাহজাহানের ছেলে। সে ধোলাইপাড় যুক্তিবাদী গলির শ্যামপুর এলাকায় থেকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

আরও পড়ুন
পিটিয়ে ভেঙে দেওয়া হলো এমপি মনোনয়নপ্রত্যাশী এনসিপি নেতার হাত
নিষ্ঠুর খুন ও প্রতিশোধ, সমাজের অস্থিরতার প্রতিচ্ছবি
যাবজ্জীবন সাজাভোগ করা দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফের খুনের অভিযোগ

যাত্রাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আসাদুজ্জামান জুয়েল বলেন, ‘আমরা রাত ৯টার দিকে খবর পেয়ে যাত্রাবাড়ীর বাইতুল রহমত নুরানী মাদ্রাসার সামনে থেকে বাপ্পি নামের এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মধ্যরাতে মর্গে পাঠানো হয়।’

এসআই আসাদুজ্জামান আরও বলেন, ‘আমরা স্থানীয় লোকের মুখে জানতে পারি ওই কিশোর শ্রমিকের কাজ করতো। গত রাতে এলাকার লোকজন চোর সন্দেহে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে। নিহতের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। তারপরও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।’

কাজী আল-আমিন/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।