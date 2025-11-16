  2. জাতীয়

বিআইআইএসএসের নতুন মহাপরিচালক রিদওয়ানুর রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:১৭ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
বিআইআইএসএসের নতুন মহাপরিচালক রিদওয়ানুর রহমান

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মেজর জেনারেল আ স ম রিদওয়ানুর রহমান।

তাকে এই নিয়োগ দিয়ে তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে রোববার (১৬ নভেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিআইআইএসএসের মহাপরিচালকের দায়িত্ব চালিয়ে আসা মেজর জেনারেল ইফতেখার আনিসকে সেনাবাহিনীতে ফিরিয়ে নিতে তার চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ন্যস্ত করা হয়।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ একটি রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট, এটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। বিআইআইএসএস বাংলাদেশে নিরাপত্তা ও কৌশলগত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে।

আরএমএম/এমআইএইচএস/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।