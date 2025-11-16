যুক্তরাজ্যের ভিসা কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না: ব্রিটিশ হাইকমিশন
ঢাকায় অবস্থিত ব্রিটিশ হাইকমিশন জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের কোনো ভিসা বা ইটিএ (ইলেকট্রনিক ট্রাভেল অথরাইজেশন) কোনোভাবেই গ্যারান্টিযুক্ত নয়। তাই ভিসা নিশ্চিত করে দেওয়ার নাম করে যারা ফোন, ই-মেইল বা টেক্সট বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করছে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানায় হাইকমিশন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়।
হাইকমিশন তাদের সাম্প্রতিক সচেতনতামূলক বার্তায় বলেছে, কেউ যদি দাবি করে যে তারা যুক্তরাজ্যের ভিসা নিশ্চিত করে দিতে পারবে, তবে এটি নিঃসন্দেহে প্রতারণা।
হাইকমিশন আরও জানায়, ভিসা আবেদন ও মূল্যায়ন সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাজ্যের সরকারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এবং এ বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রভাব বা নিশ্চয়তা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।
ভিসা সংক্রান্ত অফিসিয়াল নির্দেশিকা ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য নাগরিকদের ব্রিটিশ সরকারের ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
হাইকমিশন নাগরিকদের প্রতারণাবিরোধী সচেতনতা বাড়াতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে #fightingvisafraud, #fraudweek এবং #ukvisa হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে প্রচারণা চালাচ্ছে।
