মহাখালীতে ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানীর মহাখালীর আমতলী এলাকায় রাস্তার ওপর একটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুর্বৃত্তরা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ১০টার দিকে এই ঘটনাটি ঘটে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বনানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রাসেল সরোয়ার বলেন, রাত দশটার দিকে দুর্বৃত্তরা মহাখালীর আমতলী এলাকায় রাস্তার উপর একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পাওয়া সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
টিটি/কেএইচকে