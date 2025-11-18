লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ১৭০ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ১৭০ বাংলাদেশি
লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন ১৭০ জন অনিয়মিত বাংলাদেশি অভিবাসী, যারা সেখানে আটক বা বিপদগ্রস্ত ছিলেন।
মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকালে লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা ঢাকায় পৌঁছান।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সকাল ৬টা ১০ মিনিটে ফ্লাইটটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তাদের অধিকাংশই ইউরোপগমনের উদ্দেশ্যে মানবপাচারকারীদের প্ররোচনায় সমুদ্রপথে লিবিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন।
দেশে ফেরাদের মধ্যে অনেকেই লিবিয়ায় অপহরণ, নির্যাতন ও চাঁদাবাজির শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তাদের নিরাপদে দেশে ফেরানোর কার্যক্রমে লিবিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করেছে।
দেশে ফেরার পর বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আইওএমের কর্মকর্তারা। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যাবাসীদের অনুরোধ করা হয়েছে তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করতে। আইওএম প্রত্যেককে পথখরচা, খাদ্যসামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লিবিয়ার বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক থাকা বাংলাদেশিদের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকার ও আইওএম যৌথভাবে কাজ করছে।
