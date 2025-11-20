ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ভবনের মাঝে পড়ে ছিল ছাত্রের মরদেহ

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ভবনের মাঝে পড়ে ছিল ছাত্রের মরদেহ
রাজধানীর আফতাব নগর এলাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইস্ট ওয়েস্টের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম মুশফিকুজ্জামান (২২)। তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সের শিক্ষার্থী ছিলেন।
পুলিশের ধারণা নিহত শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়েছেন। তবে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাবিবুর রহমান।
তিনি বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এটি আত্মহত্যা নাকি কেউ ফেলে দিয়েছে সেটি তদন্ত করে দেখা হবে।
এদিকে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এলায়েন্স অফ বাংলাদেশ (পুসাব) এর ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফরাশ উদ্দিন ভবন ও মূল ভবনের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে আজ বিকেল ৪টার দিকে একটি মরদেহ দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা দেখতে পেয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন।
আরও পড়ুন
বান্দরবানে নিখোঁজের দুইদিন পর নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার
পরকীয়া ও বিশ্বাসভঙ্গের শিকার আশরাফুল, শেষে ২৬ খণ্ড হয়ে ড্রামে
পুসাবের অনুসন্ধানে জানা গেছে, ওই শিক্ষার্থী বিকেল ৩টা ১০ মিনিটে ক্লাসে অংশ নিয়ে কোনো এক কারণে বের হয়ে যান। এর কিছু সময় পরই তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
টিটি/এমআইএইচএস/জেআইএম