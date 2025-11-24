বায়ুদূষণের শীর্ষে দিল্লি, ঢাকা দ্বিতীয়

বায়ুদূষণের শীর্ষে দিল্লি, ঢাকা দ্বিতীয়
ভারতের দিল্লি আজ বায়ুদূষণের শীর্ষে রয়েছে। অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকা রয়েছে দ্বিতীয় নম্বরে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৪ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য।
তালিকার শীর্ষে অবস্থান করা দিল্লির বায়ুর মানের স্কোর ৪৪১। এর অর্থ দাঁড়ায় এখানকার বায়ুর মান বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছে।
দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ঢাকার দূষণ স্কোর ২২০ এর অর্থ দাঁড়ায় এখানকার বায়ুর মান খুবই অস্বাস্থ্যকর। এরপরে রয়েছে কলকাতা।
চতুর্থ নম্বরে রয়েছে পাকিস্তানের লাহোর।
স্কোর শূন্য থেকে ৫০ এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। অন্যদিকে, ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা বিপজ্জনক বা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।
এসএনআর/জেআইএম