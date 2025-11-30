ঢাকায় দ্বিতল কাঠামোয় নির্মিত ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন

ঢাকায় দ্বিতল কাঠামোয় নির্মিত ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন
রাজধানীর ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও আধুনিক, মানবিক এবং কার্যকর করার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) দ্বিতল কাঠামোয় পাঁচটি ট্রাফিক পুলিশ বক্স নির্মাণ করছে। এরই মধ্যে একটি ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করা হয়েছে।
রোববার (৩০ নভেম্বর) আগারগাঁও ক্রসিংয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন দ্বিতল কাঠামোয় নির্মিত একটি ট্রাফিক পুলিশ বক্স উদ্বোধন করেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেবা দেন। কোথাও আবার টিনের ঘরে সার্ভিস দিতে হয়। এটা কোনোভাবেই এই শহরের চিত্র হতে পারে না। ডিএমপি আমাদের কাছে অনুরোধ করেছিল আধুনিক পুলিশ বক্স নির্মাণের জন্য। আমরা পুলিশ সদস্যদের জন্য সুন্দর, নিরাপদ ও আরামদায়ক কর্মপরিবেশ তৈরি করছি, যাতে তারা আরও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
তিনি বলেন, নির্মাণকাজের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে পথচারীদের কোনো অসুবিধা না হয়। ফুটপাতের ওপর কাঠামোটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে নিচ দিয়ে মানুষ নির্বিঘ্নে হাঁটাচলা করতে পারেন।
পুলিশ বক্সগুলোকে নারীবান্ধব নির্মাণ করা হয়েছে উল্লেখ করে মোহাম্মদ এজাজ বলেন, প্রথমে একটি টয়লেটের কথা ভাবা হলেও পরে নারী ও পুরুষ পুলিশ সদস্যদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পুরো কাঠামোটি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট এবং পরিবেশবান্ধব স্ট্রাকচার হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে।
বর্তমানে ঢাকার মিরপুর-১৩ (হারম্যান মেইনার স্কুলের পাশে), সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে, পুলিশ প্লাজার পাশে (ফজলে রাব্বি পার্ক সংলগ্ন) এবং সোনারগাঁও ইন্টারসেকশনে স্মার্ট ট্রাফিক পুলিশ বক্স নির্মাণকাজ চলছে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান প্রকৌশলী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মঈন উদ্দীন এবং ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার (ট্রাফিক) সুফিয়ান আহমেদ।
