ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও হুমকি, গ্রেফতার ২
কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলার চেষ্টা, হুমকি ও গালাগালির দুটি পৃথক ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট।
গ্রেফতাররা হলেন- মো. সোহেল রাশেদ (৪৫) ও আল আমিন (২৪)।
রোববার (৩০ নভেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে, শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাজধানীর বংশাল ও বাড্ডা থানা এলাকায় পৃথক অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
সিটিটিসির বরাত দিয়ে তালেবুর রহমান বলেন, গত ৯ অক্টোবর লালবাগের ফ্রেঞ্চ রোডের মুখে উল্টোপথে মোটরসাইকেল চালানোর সময় ট্রাফিক কনস্টেবল বাধা দিলে সোহেল রাশেদ জনসমক্ষে পুলিশ সদস্যকে মারতে উদ্যত হন এবং হুমকি দেন। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে সিটিটিসির সাইবার টেরোরিজম টিম তাকে শনাক্ত করে বংশাল থানাধীন নাজিরাবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে।
তিনি বলেন, আরও জানা যায় গত ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটের দিকে আফতাবনগর গেট এলাকায় বাইকার আল আমিন ট্রাফিক সার্জেন্টের সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডা ও গালাগালি করেন। ভিডিও ভাইরাল হলে সিটিটিসির ইন্টারনেট রেফারেল টিম তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় তাকে শনাক্ত করে বাড্ডা থানাধীন আনন্দনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে। দুজনকেই সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।
