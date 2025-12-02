রাজধানীতে ওয়ার্কশপ কর্মীকে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাত, টাকা-ফোন লুট
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ওয়ার্কশপের এক কর্মচারী আহত হয়েছেন। তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে ২০ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) ভোরে বঁধুয়া কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত মো. জাকির হোসেন (৪৬) ফরিদপুর সদরের ফতেপুর এলাকার মৃত আক্কাস মোল্লার ছেলে। তিনি বর্তমানে সায়দাবাদ জনপদ মোড়ে চাঁদপুর ভিলায় ভাড়া থাকেন।
জাকিরকে সোয়া ৬টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। এখন তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।
জাকিরকে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী মোক্তার হোসেন জানান, যাত্রাবাড়ীর বঁধুয়া কমিউনিটি সেন্টারের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দুই ছিনতাইকারী জাকিরের গতিরোধ করে। এসময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে ডান পা ও পিঠে ছুরিকাঘাত করে তার কাছে থাকা ২০ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।
হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে এক ব্যক্তি ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেলে এসেছেন। তাকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানতে পেরেছি, ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাত করে ১০ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল নিয়ে গেছে। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করেছি।’
