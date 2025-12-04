শিক্ষার্থীকে হেলপারের ধাক্কা, ১৩ বাস আটকালো ঢাকা কলেজ ছাত্ররা
হাফ ভাড়া নিয়ে তর্কের জেরে মেঘলা পরিবহনের বাসের সহকারীর হামলায় ঢাকা কলেজের এক শিক্ষার্থী আহত হওয়ার অভিযোগে উঠেছে। যার প্রেক্ষিতে ওই পরিবহনের ১৩ টি বাস আটক করে ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সায়েন্সল্যাব থেকে বাসগুলোকে আটক করে কলেজের পাশে নায়েমের গলিতে নিয়ে আসেন তারা।
জানা গেছে, আহত শিক্ষার্থীর নাম মাহবুব হোসেন। তিনি কলেজের উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে সাইনবোর্ড এলাকায় মেঘলা পরিবহনের একটি বাসে হাফ ভাড়া দিতে চাইলে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মাহবুবের সঙ্গে বাসচালকের সহকারীর তর্ক হয়। একপর্যায়ে গাড়ি থেকে নামার সময় ওই সহকারী জোরে ধাক্কা দিলে ভুক্তভোগী রাস্তায় পড়ে যায় এবং হাত-পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ওই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ও দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে আজ তার সহপাঠীরা মেঘনা পরিবহনের ১৩টি বাস আটক করেন।
শিক্ষার্থীদের আটকে রাখা বাসগুলোর মধ্যে ১২টি বাসের নম্বর হলো- ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-১৪০৮, ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৩৪৮৫, ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৮৫৯৬, ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-১৪০৭, ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-২১৫৫, ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৮৪৪৪, ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৭০৬৫, ঢাকা মেট্রো-ব-১৫-৩৮৫৮, ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৭৭৩২, ঢাকা মেট্রো-ব-১৪-৮৪৪৯, ঢাকা মেট্রো-ব-১১-৭৮৬৯ এবং ঢাকা মেট্রো-ব-১৩-০১০০।
তবে, বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কলেজ প্রশাসনের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
ছুটির দিনসহ সপ্তাহের সাত দিনই শিক্ষার্থীদের জন্য ‘হাফ পাস’ (অর্ধেক ভাড়া) চালু হয়েছে গতবছরের ২৪ সেপ্টেম্বর। এর আওতায় প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বাসে অর্ধেক ভাড়া দেওয়ার এ সুবিধা পাবেন। এ জন্য শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় অথবা সঙ্গে ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র থাকতে হবে।
