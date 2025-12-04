নমুনায় দেখানো হলেও মূল ব্যালটে থাকবে না নৌকা প্রতীক: ইসি

নমুনায় দেখানো হলেও মূল ব্যালটে থাকবে না নৌকা প্রতীক: ইসি
প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য নির্বাচন কমিশনের (ইসি) প্রস্তুতকৃত পোস্টাল ব্যালটে নৌকা প্রতীক রাখা হয়েছে। যদিও আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত। তাদের প্রতীক ইসির প্রতীক তালিকা থেকে আপাতত বাদ দেওয়া হয়েছে। তাহলে কেন পোস্টাল ব্যালটে নৌকা প্রতীক রাখা হয়েছে তা নিয়ে হচ্ছে নানা ধরনের বিতর্ক।
তবে নির্বাচন কমিশন (ইসি) বলছে, এটা নমুনা ব্যালট তাই নৌকা রয়ে গেছে। তবে মূল বা কার্যকরী ব্যালটে নৌকা প্রতীক থাকবে না বলে জানান নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) পোস্টাল ব্যালটে নৌকা প্রতীক রাখার বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে সচিব এসব কথা বলেন।
ইসি সচিব বলেন, পোস্টাল ব্যালটে যে নৌকা প্রতীক দেখানো হয়েছে তা নমুনা মাত্র। কিন্তু মূল বা কার্যকরী ব্যালটে নৌকা প্রতীক থাকবে না। শুধু নৌকা নয় আরও কিছু প্রতীক মূল ব্যালটে থাকবে না।
