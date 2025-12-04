সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার আরও ১২৮৬
সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১,২৮৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ৮৭৬ জন। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ৪১০ জন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এএইচএম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৮৭৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৪১০ জনসহ মোট ১২৮৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অভিযানকালে দেশীয় তৈরি দুটি একনলা বন্দুক, একটি এলজি, দেশীয় তৈরি কাঠের বাটযুক্ত পিস্তল একটি, শটগানের গুলি ২ রাউন্ড, ম্যাগজিন একটি, পিস্তলের গুলি ৫ রাউন্ড, শটগানের গুলির খোসা ৭ রাউন্ড, গুলি ৯ রাউন্ড, গুলির খোসা ১৩ রাউন্ড, দুই পোটলা বারুদ ও দুটি দা উদ্ধার করা হয়েছে।
