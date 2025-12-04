সাতকানিয়ায় বাসচাপায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

সাতকানিয়ায় বাসচাপায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বাসচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় সাতকানিয়ায় কর্মরত দুজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার কেরানিহাট বান্দরবান সড়কের সত্যপীর মাজারের আগে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন- বান্দরবান জেলার আর্মিপাড়ার মোহাম্মদ তৌহিদ (২৮) ও মোহাম্মদ কাদের। আহতরা হলেন- বাংলা টিভির সাতকানিয়া প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম এবং খবরের কাগজের সাতকানিয়া প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম। বাকি একজনের নাম-পরিচয় পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, স্থানীয় পূবালী পরিবহনের একটি বাস মোটরসাইকেল আরোহীদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়। এসময় আহত অবস্থায় ৪ জনকে হাসপাতালে আনা হলে আরেকজন মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্ত (ওসি) আবু মাহমুদ কাওসার বলেন, আমরা বাসটিকে জব্দ করেছি। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
