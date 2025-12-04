  2. জাতীয়

পরিবেশ উপদেষ্টা

তফসিলের পরও নিয়মিত সরকার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবো

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:১২ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান/ছবি: জাগো নিউজ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরও উপদেষ্টা পরিষদ নিয়মিত সরকার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকের করা প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক জানতে চান, আসন্ন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে আজ উপদেষ্টা পরিষদের শেষ বৈঠক ছিল কি না? এ প্রশ্নের জবাবে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘তফসিলের আগে উপদেষ্টা পরিষদের শেষ মিটিং—এসব কোনো কথা নেই, আমরা নিয়মিত সরকার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবো, এটা চলবে।’

প্রেস ব্রিফিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম ও উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

