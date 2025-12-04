জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্রিফ করলো জাতিসংঘ

জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্রিফ করলো জাতিসংঘ
বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে জাতিসংঘ। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) ঢাকায় জাতিসংঘ কার্যালয়ে এই ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে সংস্থাটি।
এতে জানানো হয়, ব্রিফিংয়ে নির্বাচন কমিশনকে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কী ধরনের কারিগরি সহায়তা দেওয়া হবে তার একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়।
জাতিসংঘ কার্যালয় জানায়, ব্যালট প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কার্যকর সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, ভোটার ও নাগরিক শিক্ষা, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহসহ নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি ও সঠিক তথ্য নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ যে বিভিন্ন সহযোগিতা দিচ্ছে, তা তুলে ধরা হয়।
জাতিসংঘ জানায়, এই সহায়তা জাতিসংঘের মূল নীতিমালার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও মালিকানা, মানবাধিকার সুরক্ষা এবং পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকার।
২০২৫ সালের মে মাসে শুরু হওয়া ব্যালট প্রকল্পের মাধ্যমে এরই মধ্যে নিবন্ধিত ১২ কোটি ভোটারের পাশাপাশি আরও প্রায় ৮০ লাখ নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।
