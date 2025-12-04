  2. জাতীয়

নভেম্বরে আড়াই লাখ ব্যানার-ফেস্টুন-পোস্টার অপসারণ করেছে ডিএনসিসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৪ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ডিএনসিসির আওতাধীন ১০টি অঞ্চলের ৫২টি ওয়ার্ডে মাসব্যাপী এ অভিযান পরিচালিত হয়

নভেম্বরে নগরজুড়ে মোট ২ লাখ ৪৭ হাজার অবৈধ ব্যানার-ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারণ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) নগরভবনে ব্যানার-ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম বিষয়ক বিভাগীয় পর্যালচনা সভা শেষে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ এ তথ্য জানান।

সভায় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১০টি অঞ্চলের ৫২টি ওয়ার্ডে পরিচালিত ব্যানার-ফেস্টুন, পোস্টার অপসারণ কার্যক্রমের বিস্তারিত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়।

এসময় ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, আমরা গত এক মাসে শুধু প্রধান সড়ক, রাজপথ এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো থেকে এ বিপুল সংখ্যক ব্যানার-ফেস্টুন ও পোস্টার অপসারণ করেছি। বিভিন্ন অলিগলিতে ব্যানার-ফেস্টুনের পরিমাণ আরও বেশি।

মোহাম্মদ এজাজ আরও বলেন, অপসারণ করা ব্যানার ফেস্টুনের ২৮ শতাংশ রাজনৈতিক, ২১ শতাংশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের এবং ১৭ শতাংশ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের।

ডিএনসিসি প্রশাসক দূষণকারীদের উদ্দেশে বলেন, পরিবর্তনের অংশীদার হিসেবে আমরা আশা করি কেউ আর এভাবে শহর নোংরা করবেন না। এ ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। নগরবাসীর কেউই এমন ভিজ্যুয়াল দূষণকে ভালোভাবে নিচ্ছে না।

একটি পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক ঢাকা গড়তে রাজনৈতিক নেতা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অনুরোধ জানিয়ে প্রশাসক বলেন, আপনারা এ ধরনের অবৈধ প্রচারণা থেকে বিরত থাকবেন এবং আপনাদের অনুসারী বা সংশ্লিষ্টদেরও নসিহত করবেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, অঞ্চল-৩ এ সর্বাধিক ৬৫ হাজার ১৫০টি ব্যানার ও ফেস্টুন অপসারণ করা হয়েছে। এছাড়া অঞ্চল-৫ থেকে প্রায় ৪৭ হাজার, অঞ্চল-২ থেকে ৩৭ হাজার, অঞ্চল-৭ থেকে ৩৩ হাজার ব্যানার ও ফেস্টুন উচ্ছেদ করা হয়েছে।

ডিএনসিসির আওতাধীন ১০টি অঞ্চলের ৫২টি ওয়ার্ডে মাসব্যাপী এ অভিযান পরিচালিত হয়। নগর পরিচ্ছন্নতার এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

