সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু
ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধ সম্পদ অর্জনসহ একাধিক অভিযোগে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদক প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থার মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।
দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী, আবদুল হামিদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার, নিকুঞ্জ-১ আবাসিক এলাকায় সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পের নামে রাষ্ট্রের প্রায় ২৪ কোটি টাকার ক্ষতি এবং অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন।
দুদক গত ১৬ নভেম্বর সাবেক এ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয়। দুইদিন পর ১৮ নভেম্বর অনুসন্ধানের জন্য একটি দল গঠন করা হয়।
আবদুল হামিদ ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল প্রথম দফায় দেশের ২০তম এবং ২০১৮ সালের ২৪ এপ্রিল দ্বিতীয়বারের মতো ২১তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথগ্রহণ করেন। বঙ্গভবন ছাড়ার পর তিনি রাজধানীর নিকুঞ্জে তারা বাসায় ওঠেন।
