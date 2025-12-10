ক্যাম্পাসে ইন্টারনেট গতি বৃদ্ধিসহ ৭ দাবি শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের
ক্যাম্পাসের ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধিসহ ৭ দাবিতে মানববন্ধন করেছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। পরে বিশ্ববিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম বরাবর দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন শিক্ষার্থীরা।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনের সড়কে ‘সাধারণ শিক্ষার্থীদের’ ব্যানারে মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং (পিএমই) বিভাগের শিক্ষার্থী মো. জামাদুস সানি, গণিত বিভাগের মো. আল শাহারিয়া শিশির, পলিটিক্যাল স্ট্যাডিজ বিভাগের মো. মাসুদ রানা শাহারিয়ার প্রমুখ।
শিক্ষার্থীদের ৭ দাবির মধ্যে রয়েছে-
১. ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হওয়া ওবিই কারিকুলামের যথাযথ প্রয়োগ ও শিক্ষকদের ওবিই কারিকুলামের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় এই কারিকুলাম বাতিল করতে হবে।
২. কোর্স ইমপ্রুভমেন্ট সিস্টেমে অযৌক্তিক শর্ত বাতিল করতে হবে ।
৩. ছাত্র এবং ছাত্রী হল চত্বরে দুটি গ্রোসারি শপ স্থাপন করতে হবে, যেখানে মোবাইল ব্যাংকিং থেকে শুরু করে ঔষধ সহ সব রকম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যাবে।
৪. ক্যাম্পাসে বিলাসবহুল ফুড কর্নারের সংখ্যা কমিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সহজলভ্য এমন খাবারের দোকান স্থাপন করা যেখান থেকে সকাল দুপুর এবং রাতের খাবার পাওয়া যাবে ।
৫. বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে নিজেদের বই নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
৬. বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে ইন্টারনেট সংযোগগুলোর গতি বৃদ্ধি করতে হবে।
৭. বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জিমনেশিয়াম আধুনিকরণ করতে হবে।
এসএইচ জাহিদ/এনএইচআর/জেআইএম