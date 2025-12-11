  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে এনআরবি ব্যাংক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪১ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
এনআরবি ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

এনআরবি ব্যাংক পিএলসিতে ‘এমআইএস (ওএফএল টু পিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ/এমবিএ/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন

পদের নাম: এমআইএস (ওএফএল টু পিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/এমবিএ/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে এনআরবি ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

