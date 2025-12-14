আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসছে ইসি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বিকেলে জরুরি বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সার্বিক নিরাপত্তার জন্য আইজিপি, বিজিবির প্রধান, স্বরাষ্ট্র সচিব, আইন সচিব ও এনটিএমসির সঙ্গে বিকেল ৪টায় আমরা বসবো। ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের তারিখ রেখে গত বৃহস্পতিবার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকেই দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে। নানা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সিদ্ধান্তে আসতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত নিয়ে সভায় আলোচনা হবে।
‘দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদি। তার অবস্থা অপরিবির্তত। পরিস্থিতির উন্নতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়া হতে পারে।’
