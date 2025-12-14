  2. খেলাধুলা

সাফ নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ

নাসরিনের জালে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের ৭ গোল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রথম সাফ নারী ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমির জন্য রোববারের রাতটি হয়ে রইলো বিভীষিকাময়। নেপালের কাঠমান্ডুতে বাংলাদেশের ক্লাবটিকে নিয়ে যেন ছেলেখেলায় মেতেছিল কলকাতার ইস্টবেঙ্গল এফসির মেয়েরা। গুনে গুনে ৭ গোল দিয়ে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে মাত্র এক বছর আগে নারী ফুটবল শুরু করা ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি।

নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি এ নিয়ে তিন ম্যাচ খেলে মাত্র একটি ড্র করতে পেরেছে। তিন ম্যাাচ এক পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নিচে বাংলাদেশ নারী ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়ন দলটি।

বাংলাদেশের ক্লাবটির জন্য দুঃখ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলের উগান্ডার ফরোয়ার্ড ফাজিলা। ২৫ বছর বয়সী এই আফ্রিকান একাই করেছেন ৫ গোল। ৭, ২৭, ৪৫, ৭৪ ও ৯০ মিনিটে গোল করেন ফাজিলা। অন্য গোলদুটি করে সুলাঞ্জনা ও জয়তী।

এ জয়ে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষ উঠে ফাইনাল খেলার পথে সবার চেয়ে এগিয়ে রইলো ইস্টবেঙ্গল। নাসরিন প্রথম ম্যাচে ৪-০ গোলে হেরেছিল নেপালের এপিএফ ফুটবল ক্লাবের বিপক্ষে এবং দ্বিতীয় ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করে পাকিস্তানের করাচি সিটি উইমেন্স ফুটবল ক্লাবের বিপক্ষে।

