মহান বিজয় দিবসে নৌবাহিনীতে অনারারি কমিশন পেলেন ২০ অফিসার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
মহান বিজয় দিবসে নৌবাহিনীতে অনারারি কমিশন পেলেন ২০ অফিসার

মহান বিজয় দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০ জন মাস্টার চিফ পেটি অফিসার (এমসিপিও) পদমর্যাদার জুনিয়র কমিশন্ড অফিসারকে অনারারি সাব লেফটেন্যান্ট পদে কমিশন দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

কমিশনপ্রাপ্তরা হলেন—মো. হুমায়ুন কবির, মো. গিয়াস উদ্দিন, এ এস এম জামিউল আজিম, মো. আবু ইউসুফ, মো. মোশারফ হোসেন খান, মো. মোজাম্মেল হক, কে বি এম নূরুল ইসলাম, মোশাররফ হোসেন, মো. আব্দুল ওয়াহেদ, মো. নুরুল ইসলাম, মো. মোখলেছুর রহমান, মোহাম্মদ হাছান, সৈয়দ খালেদ রানা, মো. খায়রুজ্জামান, এ কে এম কামাল উদ্দিন, এস এম হাসিয়ার, মুহাম্মদ মোর্শেদ আলম মীর, মো. আয়নাল হক ভূঞা, মো. মাহমুদুল হাসান, এবং হারুন অর রশিদ।

নৌবাহিনীর এ অনারারি কমিশন ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের দিন থেকে কার্যকর হবে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে আইএসপিআর।

