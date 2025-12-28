  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৯:১৩ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ফটিকছড়ির দাঁতমারা ইউনিয়নের কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মুজিবুল হক মজুকে (৭৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দাতমারা ইউনিয়নের হেঁয়াকো বাজার এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

ভূজপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপুল চন্দ্র দে বলেন, ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি জানান, মুজিবুল হককে রাজনৈতিক কোনো মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়নি। তার বয়স বিবেচনায় নতুন কোনো মামলা দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী আব্দুল আজিজ বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৭৫ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। বয়স ও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তাকে রাজনৈতিক মামলায় গ্রেফতার দেখানো হবে কি না, তা বিবেচনাধীন রয়েছে। কোনো রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

